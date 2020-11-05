Песков: Путин и Лукашенко обсудили выборы в США

5 ноября 2020, 12:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Диалог между лидерами состоялся в среду, 4 ноября.
«Что касается вчерашнего разговора, то да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке», - пояснил он.
При этом Песков отметил, что сейчас необходимо дождаться подведения итогов выборов в США и ясности в происходящей ситуации.
Ранее в Кремле раскрыли подробности диалога Путина и Лукашенко. Кроме того, президент Белоруссии обратился к своему российскому коллеге с предложением о возможном приобретении Минском нефтяного месторождения на территории РФ.
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