Песков: Путин и Лукашенко обсудили выборы в США

Аргументы Недели → Политика 13+

5 ноября 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

выборы в США, фото:Ryan Rahman/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Диалог между лидерами состоялся в среду, 4 ноября.

«Что касается вчерашнего разговора, то да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке», - пояснил он.

При этом Песков отметил, что сейчас необходимо дождаться подведения итогов выборов в США и ясности в происходящей ситуации.

Ранее в Кремле раскрыли подробности диалога Путина и Лукашенко. Кроме того, президент Белоруссии обратился к своему российскому коллеге с предложением о возможном приобретении Минском нефтяного месторождения на территории РФ.