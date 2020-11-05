Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Песков: Путин и Лукашенко обсудили выборы в США

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков: Путин и Лукашенко обсудили выборы в США
выборы в США, фото:Ryan Rahman/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Диалог между лидерами состоялся в среду, 4 ноября.

«Что касается вчерашнего разговора, то да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке», - пояснил он.

При этом Песков отметил, что сейчас необходимо дождаться подведения итогов выборов в США и ясности в происходящей ситуации.

Ранее в Кремле раскрыли подробности диалога Путина и Лукашенко. Кроме того, президент Белоруссии обратился к своему российскому коллеге  с предложением о возможном приобретении Минском нефтяного месторождения на территории РФ.

БА

Общество

Минфин РФ не планирует индексировать выплаты работающим пенсионерам

Министр финансов Силуанов решил сэкономить на работающих пенсионерах

В условиях кризиса Министерство финансов РФ озаботилось экономией. И сделать это задумано за счет работающих пенсионеров. Получается, что про принятые в этом году поправки к Конституции уже можно забыть.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью