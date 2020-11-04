Путин заявил, что традиционные ценности становятся предметом «нечистоплотных игр»
4 ноября 2020, 16:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что межнациональный и межрелигиозный мир - это основа, которая нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества и средств массовой информации.
«Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость», - высказал он.
Путин отметил, что традиционные ценности в мире сталкиваются с серьезными вызовами, становясь предметом нечистоплотных политических игр. Президент пояснил, что на них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду. Он призвал всеми силами исключить развитие подобных ситуаций в России.
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