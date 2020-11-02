Путин сообщил о планах по развитию ядерной медицины в РФ
2 ноября 2020, 14:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал о планах по развитию ядерной медицины в стране. По словам главы государства, это одно из важнейших и перспективных направлений в лечении.
«По сути дела, еще Советский Союз был, наверное, одним из пионеров использования ядерной медицины в силу того, что вообще ядерная отрасль развивалась у нас достаточно успешно. Первая атомная электростанция - это ведь тоже результат, который был достигнут в нашей стране», - пояснил он на финале конкурса «Большая перемена».
Путин отметил, что сейчас это одно из важнейших направлений не только в лечении онкологических заболеваний, но и по многим другим. «Очень перспективное направление, чрезвычайно интересное», - добавил президент.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.