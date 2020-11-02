Путин сообщил о планах по развитию ядерной медицины в РФ

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2 ноября 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о планах по развитию ядерной медицины в стране. По словам главы государства, это одно из важнейших и перспективных направлений в лечении.

«По сути дела, еще Советский Союз был, наверное, одним из пионеров использования ядерной медицины в силу того, что вообще ядерная отрасль развивалась у нас достаточно успешно. Первая атомная электростанция - это ведь тоже результат, который был достигнут в нашей стране», - пояснил он на финале конкурса «Большая перемена».

Путин отметил, что сейчас это одно из важнейших направлений не только в лечении онкологических заболеваний, но и по многим другим. «Очень перспективное направление, чрезвычайно интересное», - добавил президент.