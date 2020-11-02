Путин поделился, как стать лидером в 21 веке

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2 ноября 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, какие действия необходимо предпринять, чтобы стать лидером в 21 веке. По словам главы государства, в первую очередь необходимо раскрыть в себе «природный дар», который есть в каждом человеке.

«Чтобы быть лидерами в бурном, сложном 21 веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке, в том числе и в молодом человеке, заложен», - пояснил он.

Своим мнением президент поделился на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором принял участие дистанционно.

Ранее Путин рассказал о своем отношении к удалённому режиму работы.