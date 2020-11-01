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Путин назвал плюсы и минусы удаленки

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Путин назвал плюсы и минусы удаленки
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к удалённому режиму работы. По словам главы государства, он уже привык к дистанционному общению.

«С аудиторией интересней, поживее. Но хорошо, что есть такие возможности», - так, российский лидер ответил на вопрос главы ВТБ Андрея Костина, не тяжело ли вести коммуникацию по видеосвязи.

При этом Путин отметил, что видеосвязь позволяет не отрывать собеседников от текущей работы и собрать максимальное количество заинтересованных лиц.

Своим мнением президент поделился в ходе форума «Россия зовет!», который проходил в онлайн-формате с 29 по 30 октября.

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