Путин пошутил про возникновение коронавируса из-за летучих мышей
27 октября 2020, 18:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 27 октября, в рамках заседания Совета по культуре пошутил о распространенной гипотезе возникновения коронавируса нового типа из-за летучих мышей.
Во время обсуждения финансирования цирков со зверями Путин заявил, что животные ни в чем не виноваты. "А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", – заметил российский лидер.
Напомним, в сентябре текущего года сообщалось, что Роспотребнадзор приступил к исследованиям на наличие коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах Российской Федерации. Предполагается, что эта работа даст возможность отследить пути распространения вирусов, а также оценить эпидемические риски.
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