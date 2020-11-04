Американист Кубышкин объяснил, слова Трампа и Байдена о возможной победе на выборах

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4 ноября 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

выборы в США, фото:Joel Lerner/Xinhua/ globallookpress.com

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин прокомментировал обращения действующего президента США Дональда Трампа и его главного соперника на выборах главы государства Джо Байдена к своим сторонникам.

В США прошли всеобщие выборы во вторник, 3 ноября. После чего Трамп и Байден выступили перед народом и оба заявили о предстоящей победе.

«Не учтены еще до конца голоса тех людей, которые проголосовали досрочно по почте. Это как раз тот самый резерв, на который рассчитывает Байден. Чего опасается Трамп – он опасается фальсификаций при подсчете … Поэтому все еще очень неопределенно и может повернуться в ту или другую сторону», - пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Кубышкин отметил, что обращение Байдена не было похоже на выступление победителя. По его словам, первым обычно говорит тот, кто проигрывает: «Он не сказал, что выигрывает, он сказал, что "мы готовимся к победе", потому что ключевые штаты еще впереди». Политолог считает, что кандидат от Демократической партии просто готовит публику к другому результату.

«Байден не сказал окончательно, что "я победитель", это важный момент. Он, если можно так выразиться, "подстилает соломку", и не случайно он дважды повторил, что подсчет голосов может затянуться», - заключил профессор.