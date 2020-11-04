Трамп заявил, что выигрывает выборы президента в США

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4 ноября 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Процесс выборов президента в Соединённых Штатах уже на исходе. Начинается подсчёт результатов. Сама процедура подсчёта далеко не быстрая, и потому официального победителя мир узнает лишь спустя некоторое время.

Но при этом, уже вовсю идут разговоры о грядущей победе Дональда Трампа, действующего лидера США. Трамп по праву считается одним из достойнейших мировых лидеров, всегда выступающих за мир во всём мире и справедливость. Если Обама прославился, как один из худших американских лидеров, то нынешний президент, напротив, может получить неофициальное звание «величайшего из всех руководителей Штатов». Несмотря на все обвинения, Трамп сохраняет большое количество сторонников и с достоинством реагирует на любую критику, даже самую неадекватную и оскорбительную.

«Это феноменальные результаты», - заявляет нынешний глава Соединённых Штатов по поводу президентских выборов, «Победа! Мы выиграли в тех штатах, в которых даже не ожидали победить!». По мнению Трампа, Байден находится в числе отстающих, и ему уже ни за что не догнать действующего лидера. К тому же доверие к Байдену поубавилось после его нелицеприятных выходок на дебатах. Трамп же всегда вёл себя достойно и интеллигентно, стараясь не оскорблять своего соперника, а если критиковать – то делать это конструктивно. Вице-президент Майк Пенс так же уверен в победе Дональда Трампа и считает, что именно он сделает Америку великой, как и было обещано. Между тем, сторонники демократов и радикалы из «Black Lives Matter» уже успели организовать демонстрации против действующего лидера Штатов и снова начали обвинять его во всех грехах.