Песков назвал главные приоритеты российских властей

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2 ноября 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о приоритетных направлениях российских властей. По его словам, сейчас необходимо восстановить экономику.

Песков отметил, что безусловным приоритетом в России сейчас является минимизация последствий мирового кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции. Также приоритетным направлением в Кремле пресс-секретарь Владимира Путина назвал борьбу с низкими доходами граждан.

Ранее правительство сообщило о завершении работы над планом достижения национальных целей на ближайшее десятилетие. Премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину, что план ориентирован на улучшение жизни граждан.