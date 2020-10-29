Уровень благосостояния россиян стремительно ухудшается из-за ошибок власти

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29 октября 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Российское правительство сообщило о завершении работы над планом достижения национальных целей на ближайшее десятилетие. Премьер Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину, что план ориентирован на улучшение жизни граждан. Бюджетная политика будет направлена на национальные цели. Ответственность за реализацию плана возложена на всех членов правительства. Чиновники уверены, что последствия пандемии получится сгладить уже в следующем году.



Однако в некоторых моментах могут возникнуть сложности. При внедрении новой формулы расчёта прожиточного минимума будет сложно определить категорию бедных людей. Для оценки критериев бедности нужны дополнительные показатели, считает заместитель министра труда Андрей Пудов. Помимо этого у России не очень большие возможности в области увеличения доходов населения. По данным МВФ, уровень ВВП России стремительно сокращается, что ведёт к ухудшению благосостояния граждан.



Через пять лет, по заявлениям аналитического канала Macro Markets Inside, РФ выйдет из списка богатых стран. Нашу страну по показателю дохода на душу населения обгонят такие государства как Казахстан и Болгария. Эксперты считают, что ситуацию может улучшить только сокращение налоговой нагрузки, снижение пенсионного возраста и изменение работы стабилизационных фондов.



