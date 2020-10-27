Пушков прокомментировал звонок Майкла Помпео президенту Белоруссии

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27 октября 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков отметил, что по поводу телефонного разговора госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было никаких официальных заявлений.

По его мнению, это говорит о том, что в Штатах представляют Лукашенко всего лишь врио президента страны. В США решили "прощупать Лукашенко насчет возвращения к "многовекторности", написал Пушков в своем Telegram-канале. Звонок Майкла Помпео показал, что "оппозиция своего не добилась", и Лукашенко все еще на посту.

Эксперт Шпаковский назвал звонок Помпео Лукашенко проявлением американской политики двойных стандартов.