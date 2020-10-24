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Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с американским госсекретарем Майком Помпео

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с американским госсекретарем Майком Помпео
Александр Лукашенко, Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Беседа по телефону состоялась по инициативе американской стороны.

Содержание разговора пока не раскрывается, сообщает RT.

Ранее Лукашенко заявил, что главным агрессором по отношению к Белоруссии являются США . Граждан США, находящихся в Белоруссии, призвали срочно запастись едой.

НС

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