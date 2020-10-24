Граждан США, находящихся в Белоруссии, призвали срочно запастись едой

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24 октября 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, фото: pixabay.com

Посольство США в Минске обратилось к находящимся в Белоруссии американцам с призывом подготовиться к истечению срока ультиматума экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской.

Рекомендовано находящимся в Белоруссии согражданам запастись запасом еды, воды и лекарств не менее, чем на 3 дня. Гражданам США советуют не посещать людные мероприятия, оставаться дома, а если есть необходимость выйти, всегда иметь при себе удостоверение личности, в том числе, паспорт США с действующей белорусской визой или штампом о безвизовом въезде.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал режим «Народного Ультиматума», который бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская объявила в стране.

Срок ультиматума истекает в воскресенье, 25 октября.