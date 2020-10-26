Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Эксперт Шпаковский назвал звонок Помпео Лукашенко проявлением американской политики двойных стандартов

, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Эксперт Шпаковский назвал звонок Помпео Лукашенко проявлением американской политики двойных стандартов
Резиденция президента Белоруссии. Фото: сайт президента РБ

Де-юре США признали только одни белорусские выборы – в 1994 году. Тем не менее, все эти годы Запад выстраивал определенные дипломатические и экономические отношения с республикой.

Об этом заявил директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский. Он также подчеркнул, что и послы вручают верительные грамоты именно президенту, которым является Александр Лукашенко.

Эксперт назвал звонок главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео Лукашенко очередным проявлением американской политики двойных стандартов.

«В феврале мы были свидетелями, как Помпео приезжал в Минск с официальным визитом, несмотря на то, что Лукашенко находился под американскими санкциями с формулировкой «угроза национальной безопасности». Это был казус с точки зрения международной юриспруденции – американцы обсуждают вопросы безопасности с человеком, которого они назвали «угрозой национальной безопасности США. То же самое мы видим и сейчас», – сказал Шпаковский.

Он отметил, что была попытка организовать «цветную революцию» в Белоруссии, но «на первом этапе, есть ощущение, что эта попытка провалилась».

«Значит, де-факто страной руководит, как и ранее, Александр Лукашенко», – заявил эксперт.

ДВа

В мире

Портал Haberler.com: Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крым «вернулся» в состав Турции

Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крым «вернулся» в состав Турции?

Турецкий президент Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крымский полуостров «вернулся» в состав его страны. Соответствующая точка зрения представлена в материале, размещенном на страницах зарубежных интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью