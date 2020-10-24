Посольство РФ в Азербайджане подтвердило гибель россиянина при обстреле Гянджи

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24 октября 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Нагорный Карабах, фото: Russian Look/Globallookpress.com

Пресс-атташе посольства России в Азербайджане Алина Золоторева подтвердила смерть гражданина Российской Федерации 2007 года рождения, раненного в ходе ракетного обстрела Гянджи.

«Да, мы подтверждаем эту информацию», - высказала она.

Кроме того, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Баку проинформировал о случившемся посольство России по линии МИД. О самой трагедии в субботу, 24 октября, объявила Генпрокуратура республики.

Напомним, что город Гянджи несколько раз подвергался обстрелу со стороны противника. Очередная атака началась в ночь на 17 октября. Совершены удары в районе автозавода и жилого квартала в центре города.