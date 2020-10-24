Генпрокуратура Азербайджана: Погиб россиянин, пострадавший при обстреле Гянджи
24 октября 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Баку рассказали о гибели гражданина Российской Федерации, который получил ранение во время ракетного обстрела города Гянджа. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана в субботу, 24 октября.
«Несмотря на усилия врачей, в больнице сегодня скончался гражданин России...2007 года рождения, пострадавший в результате ракетного обстрела Гянджи... 17.10.2020 года», - пояснили в ведомстве.
Напомним, что город Гянджи несколько раз подвергался обстрелу со стороны противника. В ночь на 17 октября первый удар пришелся на квартал на окраине в районе автозавода и привел к гибели одного человека и ранению более десяти, второй удар пришелся на жилой квартал в центре города, из-под обломков извлекли тела 13 человек, в том числе троих детей, ранены 53.
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