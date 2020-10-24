Генпрокуратура Азербайджана: Погиб россиянин, пострадавший при обстреле Гянджи

Аргументы Недели → В мире 13+

24 октября 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Нагорный Карабах, фото: Armenian Defense Ministry/Globallookpress.com

В Баку рассказали о гибели гражданина Российской Федерации, который получил ранение во время ракетного обстрела города Гянджа. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана в субботу, 24 октября.

«Несмотря на усилия врачей, в больнице сегодня скончался гражданин России...2007 года рождения, пострадавший в результате ракетного обстрела Гянджи... 17.10.2020 года», - пояснили в ведомстве.

Напомним, что город Гянджи несколько раз подвергался обстрелу со стороны противника. В ночь на 17 октября первый удар пришелся на квартал на окраине в районе автозавода и привел к гибели одного человека и ранению более десяти, второй удар пришелся на жилой квартал в центре города, из-под обломков извлекли тела 13 человек, в том числе троих детей, ранены 53.