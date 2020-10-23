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Глава МИД Армении объяснил Помпео опасность влияния Турции на Азербайджан

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД Армении объяснил Помпео опасность влияния Турции на Азербайджан
Зограб Мнацаканян, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Решение Азербайджана стать зоной влияния Турции является угрозой безопасности для региона, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

Мнацаканян отметил, что агрессия Азербайджана в отношении непризнанной Нагорно-Карабахской республики происходит при непосредственном участии Турции. Это военно-техническая поддержка и ввод вооруженных террористов, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили ситуацию вокруг Карабаха. 

НС

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