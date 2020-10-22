Депутат Госдумы Константин Затулин назвал три способа военной помощи РФ в Карабахе

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22 октября 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Нагорный Карабах, фото: Armenian Defense Ministry/Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил, как Россия может помочь решить конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской - не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады. Если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные», - пояснил он.

Затулин отметил, что возникает угроза большому количеству армян, которые исторически помнят геноцид в этом районе. Он добавил, что речь идет не только о борьбе с гражданами Армении в Нагорном Карабахе, но и о попытке «утвердить новый мир в Закавказье», в котором Турция является «вершителем судеб».

Ранее в МИД Армении озвучили единственное решение конфликта в Карабаха.