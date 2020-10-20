В ЕС заявили, что техническая работа по введению санкций против Лукашенко скоро будет завершена
20 октября 2020, 17:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во вторник, 20 октября, заявил, что ЕС в ближайшее время завершит техническую работу по введению санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В рамках выступления на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе Жозеп Боррель заявил, что ранее Совет ЕС позволил подготовить новый санкционный список, в который будет включен белорусский лидер. Работа по введению ограничений будет завершена уже скоро.
Глава европейской дипломатии также напомнил, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
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