В ЕС заявили, что техническая работа по введению санкций против Лукашенко скоро будет завершена

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20 октября 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, MENA/Xinhua

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во вторник, 20 октября, заявил, что ЕС в ближайшее время завершит техническую работу по введению санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В рамках выступления на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе Жозеп Боррель заявил, что ранее Совет ЕС позволил подготовить новый санкционный список, в который будет включен белорусский лидер. Работа по введению ограничений будет завершена уже скоро.

Глава европейской дипломатии также напомнил, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.