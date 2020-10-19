Политолог Бышок о «возвращении» Крыма через Беларусь: «Через Гондурас можно решить вопрос»

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19 октября 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Крым, фото: pixabay.com

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок прокомментировал заявление бывшего украинского посла в Минске Романа Бессмертного о том, что Крым можно «вернуть» через Белоруссию.

«… что касается "возвращения" Крыма через Белоруссию, то это, конечно, фантастика. Никак одно с другим не связано. Наверное, ему нужно было что-то ответить, и он ответил, как бывший посол Украины в Минске. Наверное, если бы он был послом в Гондурасе, то он наверняка сказал бы, что через Гондурас можно решить крымский вопрос», - высказал он в эфире радио Sputnik.

Однако Бышок согласен с мнением Бессмертного о «разграничении» белорусов и украинцев. По его словам, этот вопрос поднимался еще в 1939 году, когда эти территории от Польши отошли Советскому Союзу, и надо было отделять УССР и БССР. Тогда еще шла «борьба» за Брест, уточнил он.

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