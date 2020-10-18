Экс-депутат Рады Журавко озвучил план Запада по развалу Украины

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18 октября 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Украины, фото: pixabay.com

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что западные страны не отказались от политики колонизации, а изменили со временем технологии захвата новых территорий. По его словам, наглядным примером данного процесса является Украина.

«По плану США, Украина должна развиваться по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой», - высказал он.

Журавко отметил, что Украина не является классической колонией, поскольку западные силы пришли в уже развитую страну – «с высоким уровнем науки, образования, промышленности, технологий и сельского хозяйства». Однако через механизмы «лживой и коварной приватизации» перевели все это из общенародной собственности в частную, и сразу после этого все «распилили на металлолом», пояснил он.

«Ради того, чтобы лишить Украину суверенитета, собственного могущества, и завоевать ее огромный рынок для сбыта продукции произведенной в том же Евросоюзе и США! При таком подходе, Украину не только лишили будущего, а гарантированно для захватчиков перевели когда-то сильнейшую республику могучего СССР, в деградирующий, быстро вымирающий регион, население которого также вскоре будет заменено на мигрантов из других континентов и стран!» - добавил экс-депутат.

Он призывает найти надежных союзников, возобновить связи с ними для скорейшего освобождения от колонизации. Журавко добавил, что необходимо сформировать новую национальную элиту из представителей народа Украины, чтобы они возглавили освободительную борьбу.

Ранее экс-глава СБУ рассказал об «украинской империи» до Владивостока.