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Экс-посол Украины в Минске Бессмертный предложил «вернуть» Крым через Белоруссию

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Экс-посол Украины в Минске Бессмертный предложил «вернуть» Крым через Белоруссию
Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Экс-посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный предложил «вернуть» Крым через Белоруссию.

«В Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического … там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше», - пояснил он.

Бессмертный настаивает, что победить в конфликте в Донбассе и «возвращать» Крым нужно в Белоруссии. Однако он отметил, что здесь понадобится осознание того, что «ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне».

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БА

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