Навальный заявил, что Трампу следует выступить против применения химического оружия после его «отравления»
19 октября 2020, 08:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: CBS
Переживший кому после возможного отравления боевым веществом «Новичок» Алексей Навальный считает, что президент США Дональд Трамп должен был хоть как-то отреагировать на произошедшее с ним.
«Да, я заметил, что Трамп не ввел санкции против России. Я думаю, что особенно важно, чтобы все, включая и, возможно, в первую очередь президента США, выступили против применения химического оружия в XXI веке», - высказал он.
Ранее страны Евросоюза поддержали персональные санкции против России из-за инцидента Навального. В черный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и другие.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.