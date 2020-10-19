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Навальный заявил, что Трампу следует выступить против применения химического оружия после его «отравления»

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CBS

Навальный заявил, что Трампу следует выступить против применения химического оружия после его «отравления»
Фото: Алексей Навальный, Anton Belitsky/Russian Look/globallookpress.com

Переживший кому после возможного отравления боевым веществом «Новичок» Алексей Навальный считает, что президент США Дональд Трамп должен был хоть как-то отреагировать на произошедшее с ним.

«Да, я заметил, что Трамп не ввел санкции против России. Я думаю, что особенно важно, чтобы все, включая и, возможно, в первую очередь президента США, выступили против применения химического оружия в XXI веке», - высказал он.

Ранее страны Евросоюза поддержали персональные санкции против России из-за инцидента Навального. В черный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и другие.

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