Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии

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19 августа 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, Александр Лукашенко, фото: sm.news

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным попросил его передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики.

"Александр Лукашенко пока что не видит необходимости в беседе с Ангелой Меркель. От этой беседы может произойти отрицательный эффект. Сегодня мы хотим, чтобы Запад не дестабилизировал обстановку и не поддерживал тех, кто в этом замешан", – сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире канала "Россия 1". "Ну, вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще и с Меркель что-то обсуждать. По нашему мнению, по меньшей мере несолидно", — сказала Эйсмонт.

Ангела Меркель ранее рассказала, что пыталась безрезультатно организовать телефонный разговор с Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин стал часто беседовать по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко.