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Песков объяснил, почему Путин часто беседует с Лукашенко

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ru

Песков объяснил, почему Путин часто беседует с Лукашенко
Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин стал часто беседовать по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко: "Это совершенно нормально".

Песков отметил, что на фоне событий, которые сейчас происходят в Белоруссии, совершенно естественно, что главы двух государств обмениваются мнениями о происходящем.

Телефонные переговоры между главой российского государства и белорусским лидером прошли 15 августа, 16 августа и вчера, 18 августа.

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