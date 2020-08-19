Песков объяснил, почему Путин часто беседует с Лукашенко

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19 августа 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ru

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин стал часто беседовать по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко: "Это совершенно нормально".

Песков отметил, что на фоне событий, которые сейчас происходят в Белоруссии, совершенно естественно, что главы двух государств обмениваются мнениями о происходящем.

Телефонные переговоры между главой российского государства и белорусским лидером прошли 15 августа, 16 августа и вчера, 18 августа.

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