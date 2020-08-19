В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии

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19 августа 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кремль, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Кремле в среду, 19 августа, прокомментировали ситуацию, сложившуюся в Белоруссии, после президентских выборов. Заявление сделал сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва относится ко всему, что сейчас происходит на белорусской территории, как к внутреннему делу страны. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Белоруссия является союзным для России государством.

Отвечая на вопрос журналистов о том, признают ли в Кремле итоги выборов в республике и требуются ли Белоруссии новые выборы с участием международных наблюдателей, Песков отметил, что такие наблюдатели находились на участках 9 августа. Дмитрий Песков напомнил, что ПАСЕ, БДИПЧ ОБСЕ отказались от миссии по наблюдению за выборами в стране, а те международные наблюдатели, которые присутствовали в рамках избирательного процесса, внимательно следили за ним.

"Белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках правового поля и в рамках диалога", – подчеркнули в Кремле.