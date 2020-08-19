Лукашенко: уличные акции в Белоруссии спонсируют западные страны
19 августа 2020, 12:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 19 августа, заявил, что протестные акции на территории республики финансируют страны Запада. Он пообещал "сконцентрироваться" на данном вопросе.
В рамках заседания Совета безопасности, в котором по видеосвязи участвуют руководители регионов Белоруссии, Лукашенко отметил, что западные государства "в открытую" заявляют о сборе средств и направлении этих денег в республику для финансирования уличных акций и беспорядков.
Политик уточнил, что руководство страны не может отследить все средства, которые поступают в Белоруссию, поскольку в большинстве случаев речь идет о наличных.
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