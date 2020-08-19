Лукашенко в среду собрал новое заседание Совбеза

19 августа 2020, 12:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 19 августа, собрал новое заседание Совбеза. Глава страны отметил, что в республике совершаются атаки на членов правительства на фоне протестов.
Лукашенко отметил, что все видели поведение отдельных участников акций протеста в отношении министра здравоохранения страны Владимира Караника, который в минувший понедельник по требованию протестующих вышел к врачам. Активисты после непродолжительного общения с чиновником не давали ему уйти, а один из них даже пытался схватить главу ведомства за рукав.
В рамках заседания, которое прошло по видеосвязи, глава Белоруссии также высказался о давлении на некоторые категории граждан. В частности, по словам политика, у него вызывают беспокойство угрозы в адрес родственников военных, сотрудников милиции, спецслужб, госслужащих, а также журналистов.
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