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Лукашенко проигнорировал телефонный звонок Меркель

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко проигнорировал телефонный звонок Меркель
Ангела Меркель, фото: Maja Hitij/Keystone Press Agency

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от переговоров о ситуации в республике с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила канцлер. Она пыталась безрезультатно организовать телефонный разговор.

Об этом Ангела Меркель рассказала на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС, добавив, что в этой ситуации она не может быть посредником в диалоге с Белоруссией.

Также Меркель сообщила, что Германия не признает результаты выборов в Белоруссии. «Мы поддерживаем мирных демонстрантов», — указала канцлер.

В Кремле сообщили, что Путин сказал Меркель по ситуации в Белоруссии.

НС

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