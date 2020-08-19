Лукашенко проигнорировал телефонный звонок Меркель
19 августа 2020, 17:34[ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от переговоров о ситуации в республике с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила канцлер. Она пыталась безрезультатно организовать телефонный разговор.
Об этом Ангела Меркель рассказала на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС, добавив, что в этой ситуации она не может быть посредником в диалоге с Белоруссией.
Также Меркель сообщила, что Германия не признает результаты выборов в Белоруссии. «Мы поддерживаем мирных демонстрантов», — указала канцлер.
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