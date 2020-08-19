Норвегия высылает российского дипломата из-за «шпионского скандала»
19 августа 2020, 13:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: NRK
Министерство иностранных дел Норвегии в среду, 19 августа, приняло решение выслать из страны российского дипломата. Данные меры, согласно последним данным, связаны с "шпионским скандалом".
В норвежском внешнеполитическом ведомстве сегодня днем подчеркнули, что гражданин Российской Федерации работал в торговом отделе посольства и совершил действия, которые "несовместимы с дипломатическим статусом". Уточняется, что сотрудник дипмиссии является персоной нон грата.
Сообщается, что дипломат из РФ якобы встречался с норвежским шпионом и передавал ему информацию. МИД Норвегии решил пока не публиковать имя россиянина.
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