Норвегия высылает российского дипломата из-за «шпионского скандала»

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19 августа 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NRK

флаг Норвегии, pixabay.com

Министерство иностранных дел Норвегии в среду, 19 августа, приняло решение выслать из страны российского дипломата. Данные меры, согласно последним данным, связаны с "шпионским скандалом".

В норвежском внешнеполитическом ведомстве сегодня днем подчеркнули, что гражданин Российской Федерации работал в торговом отделе посольства и совершил действия, которые "несовместимы с дипломатическим статусом". Уточняется, что сотрудник дипмиссии является персоной нон грата.

Сообщается, что дипломат из РФ якобы встречался с норвежским шпионом и передавал ему информацию. МИД Норвегии решил пока не публиковать имя россиянина.