В США предлагают дать Госдепу право отказывать шпионам в визах

В четверг, 30 июля, стало известно, что на текущей неделе американские сенаторы внесли в конгресс Соединенных Штатов законопроект. Данный документ называется "О защите Америки от шпионов".
Согласно тексту законопроекта, о котором идет речь, Государственный департамент США может получить право отказывать в выдаче виз лицам, которые подозреваются в шпионских действиях в отношении Америки или же в краже интеллектуальной собственности.
Ранее стало известно, что в Штатах до конца текущего года планируют остановить выдачу части категорий рабочих виз. Кроме того, продлено будет введенное ранее ограничение по грин-картам.
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