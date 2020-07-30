В США предлагают дать Госдепу право отказывать шпионам в визах

Аргументы Недели → В мире 13+

30 июля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Капитолий, pixabay.com

В четверг, 30 июля, стало известно, что на текущей неделе американские сенаторы внесли в конгресс Соединенных Штатов законопроект. Данный документ называется "О защите Америки от шпионов".

Согласно тексту законопроекта, о котором идет речь, Государственный департамент США может получить право отказывать в выдаче виз лицам, которые подозреваются в шпионских действиях в отношении Америки или же в краже интеллектуальной собственности.

Ранее стало известно, что в Штатах до конца текущего года планируют остановить выдачу части категорий рабочих виз. Кроме того, продлено будет введенное ранее ограничение по грин-картам.