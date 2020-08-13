В Совфеде раскритиковали идею санкций против России из-за Белоруссии

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13 августа 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: протестующие в Белоруссии, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал предложение польского евродепутата о введении санкций в отношении России из-за событий в Белоруссии.

«Как можно нейтрализовать то, чего нет? Россия вообще не вмешивалась ... Белорусский народ избрал президента, кому-то это не понравилось. Я думаю, что Польша немного переусердствовала», - высказал он RT.

Джабаров отметил, что «поляки переступили черту, за которую выходить нельзя». Он призвал вести местных политиков «по-европейски». Кроме того, он считает, что теперь Москва должна дать «жесткий ответ» Варшаве.