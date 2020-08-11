Депутат Антон Гетта о том, как ему удается успешно продвигать законопроекты

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11 августа 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели», Ирина Толмачева, Руководитель исследовательской группы ИД «Аргументы недели» ]

«Аргументы недели» составили рейтинг лоббистской эффективности депутатов Госдумы и членов Совета Федерации VII созыва. Выяснилось, что лидирующие позиции в продуктивности продвижения законопроектов занимает Антон Гетта, зам. председателя комитета ГД по финансовому рынку, координатор проекта ОНФ «За честные закупки». Депутат рассказал «АН», как ему удается вносить законопроекты, большая часть из которых становится федеральными законами.

Как достигаются такие высокие показатели в продвижении законопроектов?

Результаты достигаются планомерной, ежедневной работой. Распространение коронавирусной инфекции существенно повлияло на нашу жизнь, пандемия заставила нас быстро принимать важнейшие законопроекты в области медицины, здравоохранения, социальной поддержки, которые коснулись каждого из нас. Сегодня наши законотворческие усилия направлены на преодоление последствий пандемии COVID-19, восстановление экономики и трудовых процессов.

Через наш Экспертно-консультативный совет по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок прошли рассмотрение десятки законодательных инициатив, касающихся не только упрощения и ускорения государственных закупок, но и других социально значимых для жизни людей законодательных изменений.

Помимо этого, активная работа ведется через Комитет Госдумы по финансовому рынку, в рамках которого были проработаны и вынесены законопроекты, касающиеся повышения финансовой защищенности граждан, защиты инвесторов и другие регулятивные законопроекты. Вся эта работа в целом дает тот результат, который мы видим.



Какими профессиональными и личностными качествами необходимо обладать, чтобы быть эффективным законодателем?

Необходимы постоянная обратная связь с гражданами, коммуникабельность и слаженная работа людей, вовлеченных в этот процесс. Реакция на запросы людей на местах — главный критерий рождения того или иного законопроекта, который будет востребован.

Есть ли у вас «чутье» на успешные законопроекты?

Есть понимание гражданского запроса на те или иные законодательные изменения. Мы находимся в постоянном контакте с нашими избирателями, людьми на местах, работаем с сотнями обращений. Устраняем противоречия в законодательстве, адаптируем отдельные нормы законов реалиям сегодняшнего дня, корректируем их так, чтобы в конечном итоге люди почувствовали изменения к лучшему.