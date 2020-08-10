Политолог оценил победу Лукашенко на выборах в Белоруссии

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10 августа 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: Александр Лукашенко, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг выборов президента в Белоруссии. По его словам, сейчас у Александра Лукашенко «нет четкой однозначной политики - ни внешней, ни внутренней», сооющает kp.ru.

«Насчет первых итогов. Я верил, что большинство за Лукашенко. Пока. Потому что для тех, кто смотрит на Восток, на этих выборах не было другого кандидата. А за кого они должны голосовать? Они уверены, что Тихановская, например, сохранит отношения с Россией? Нет. Сегодня Батьке приходилось следить, чтобы не появился человек, который на себя возьмет роль пророссийского кандидата», - высказал он.

Журавлев отметил, что в Белоруссии граждане делятся на тех, кто ориентирован на Россию, и на тех, кто смотрит на Запад. Он считает, что «пророссийскому большинству», он все меньше нужен», а «прозападно настроенным, он изначально не нужен», поэтому образовалось «антилукашенковское меньшинство».

«Будет ли продолжение … Я думаю, что ждать придется годик-другой. Я не знаю, что будет поводом, но недовольство-то накапливается. С другой стороны, у Батьки нет четкой однозначной политики - ни внешней, ни внутренней. Раньше она была и была простая – сохраним все, что было. Ничего никому не отдадим … А сейчас уже сохранять недостаточно … Люди требуют уже развития», - заключил он.

Ранее свое мнение по данному вопросу высказали президент Украины Владимир Зеленский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.