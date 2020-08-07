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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанием россиян

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанием россиян
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля.

Главы государств обсудили «дальнейшее развитие братских российско-белорусских отношений». Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону.

«Был проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также было подчеркнуто, что «российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке».

Ранее Лукашенко рассказал, как Ельцин относился к своему преемнику – Путину.

ДВа

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