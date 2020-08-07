Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанием россиян
7 августа 2020, 15:32[ «Аргументы Недели» ]
Главы государств обсудили «дальнейшее развитие братских российско-белорусских отношений». Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону.
«Был проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Также было подчеркнуто, что «российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке».
Ранее Лукашенко рассказал, как Ельцин относился к своему преемнику – Путину.
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