Мэром Анапы может стать вице-губернатор Кубани Василий Швец

Аргументы Недели → Политика

7 августа 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вице-губернатор Кубани Василий Швец может занять кресло мэра Анапы. Стать исполняющим главы города-курорта, а потом и мэром, своему заместителю предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Предложил своему заместителю Василию Швец стать исполняющим обязанности, а в дальнейшем – главой города-курорта Анапа, – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, Василий Александрович Швец две недели проработал во главе комиссии в Анапе. А следовательно, погрузился в проблемы градостроительства и жизнедеятельности города-курорта. Более того, Василий Швец больше трех лет лет курирует отрасль курортов и хорошо понимает, что нужно отдыхающим и местным жителям.

– Впереди серьезная работа, нацеленная на решение вопросов, которые проседали долгое время. Это касается благоустройства, самовольного строительства, застройки пляжных территорий. Необходимо не только вернуть Анапе былую славу, но и сделать её курортом будущего — современной, удобной и комфортной, – сообщил губернатор.

Впрочем, как уточнил Вениамин Кондратьев, решающим словом в этом вопросе станет голосование депутатов на заседании местного собрания.

Напомним, как ранее сообщали «Аргументы недели Кубань», 20 июля мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку после критики главой Кубани политики местных властей в области застройки курорта.

Исполняющим обязанности главы города-курорта Анапа 21 июля назначен заместитель мэра Вячеслав Вовк. До назначения ио мэра Вячеслав Вовк курировал вопросы внутренней политики.

Решение о назначении исполняющего обязанности главы города было принято на внеочередной 83-й сессии Совета. Также депутаты Совета приняли решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город-курорт Анапа. Документы от кандидатов на пост мэра Анапы начали приниматься с 6 августа. Последний день подачи документов на конкурс – 7 сентября. Имя нового мэра Анапы станет известно 28 сентября.