Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку после проверки главы Кубани сферы строительства

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20 июля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Поляков, Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Градоначальник курортной Анапы Юрий Поляков попросил отставки у губернатора Краснодарского края сегодня, 20 июля, во время его визита. Губернатор поблагодарил мэра за работу.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сегодня посетил Анапу. Он проверил, как ведется контроль за строительством объектов в городе. Завтра на курорте начнет работу спецкомиссия, которая даст оценку строительству объектов. Также в Анапе будут ужесточены требования к выдаче разрешений на строительство.

Кондратьев отметил, что местная администрация не справляется с самостроями. "Анапу важно сохранить, как курорт. Мы навели порядок в Краснодаре, Геленджике, Сочи. Но здесь я не вижу, чтобы жестко контролировалась ситуация с застройкой. Курорт должен зарабатывать на отелях, а не на квартирах. Жителям, туристам нужны проспекты с ограниченной высотностью, широкая набережная, а не спальные районы", – подытожил губернатор.

Юрий Поляков возглавлял город-курорт Анапу с 2017 года.

Ранее мэр Норильска Ринат Ахметчин объяснил свою отставку .