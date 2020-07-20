Мэр Норильска объяснил свое решение

Аргументы Недели → Политика 13+

20 июля 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ринат Ахметчин, фото: arnorilsk.ru

Мэр Норильска Ринат Ахметчин объяснил свою отставку недоверием со стороны краевых властей после совещания по коронавирусу. Ему высказали претензии, что все трудные вопросы по распространению заболевания он должен был решать сам.

Ранее в мэрии сообщили, что мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку после совещания по коронавирусу, которое провел губернатор Александр Усс.

"После окончания данного штаба в СМИ и мессенджерах сразу появилась негативная информация обо мне и моей работе и о той информации, которую я предоставлял… Мне было высказано недоверие про мою работу. Я принял такое решение написать заявление об отставке", - сказал Ахметчин представителям прессы.

Ранее в СМИ прошла информация, что на совещании по коронавирусу выяснилось о том, что власти Норильска якобы несколько раз учитывали в статистике одних и тех же больных ковидом. При этом в разгар эпидемии 30% работников норильских больниц ушли в отпуска. Мэр Ахметчин не смог объяснить, почему медики массово покинули работу и почему он за полгода не обратился в правительство края с просьбой помочь. Также мэру "влетело" за несоблюдение в городе масочного режима.

В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, отмечали в СК.