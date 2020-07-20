Мэр Норильска подал в отставку

Аргументы Недели → Политика 13+

20 июля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

подпись документа, pixabay.com

Днем в понедельник, 20 июля, стало известно, что мэр Норильска Ринат Ахметчин, ранее просивший краевые власти помочь в борьбе с распространением коронавируса нового типа, подал в отставку.

Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе Норильска. Подчеркивается, что Ринат Ахметчин заявил, что подает в отставку буквально десять минут назад. Уточняется, что соответствующее заявление к настоящему моменту подписано.

Ранее градоначальник обратился к властям Красноярского края с просьбой направить в заполярный город для борьбы с COVID-19 дополнительные силы медиков.