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Мэр Норильска подал в отставку

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мэр Норильска подал в отставку
подпись документа, pixabay.com

Днем в понедельник, 20 июля, стало известно, что мэр Норильска Ринат Ахметчин, ранее просивший краевые власти помочь в борьбе с распространением коронавируса нового типа, подал в отставку.

Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе Норильска. Подчеркивается, что Ринат Ахметчин заявил, что подает в отставку буквально десять минут назад. Уточняется, что соответствующее заявление к настоящему моменту подписано.

Ранее градоначальник обратился к властям Красноярского края с просьбой направить в заполярный город для борьбы с COVID-19 дополнительные силы медиков.

ЕТ

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