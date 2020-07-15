Депутат норильского горсовета обвинила краевую медицину в смерти своего сына от коронавируса

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15 июля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Плотникова, фото: Скриншот из Youtube

Наталья Плотникова, депутат горсовета Норильска, записала видеообращение к норильчанам и губернатору Уссу. Женщина с мужем сейчас лежат в ковидном госпитале. Недавно из-за COVID-19 умер их сын.

По её словам, больницы и ковидные госпитали Норильска не оборудованы для лечения коронавируса, а мест в них не хватает. Людей не госпитализируют до тех пор, пока "они не перестают дышать".

"Как так случилось, что у нас в городе в ковид-госпитале нет КТ? Больных людей на скорой помощи возят в коммерческое КТ", - негодует женщина. Также депутат утверждает, что для лежащих на ИВЛ не хватает отсасывателей и морфина. "Тот обвал заболеваний, та причина, по которой мой сын ушёл из жизни, кроется в отношении краевой медицины к медицине Норильска", — жалуется Наталья Плотникова. "У губернатора, я думаю, хватит разума, чтобы пересмотреть отношение к норильской медицине", - добавила она.

Галина Лебедева, 34 года проработавшая в Уярской больнице в Красноярском крае, умерла из-за сильного поражения легких в результате заражения коронавирусом. В медучреждении ей отказались сделать компьютерную томографию.