Врач со стажем из-за отказа в КТ умерла от коронавируса: «не влезет»

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 июля 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NGS24.ru

томограф, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Галина Лебедева, 34 года проработавшая в Уярской больнице в Красноярском крае, умерла из-за сильного поражения легких в результате заражения коронавирусом. В медучреждении ей отказались сделать компьютерную томографию.

Как рассказала ее дочь Елизавета, ее мать, опытный врач хотела сделать КТ в своей родной больнице, но ей сказали, что в КТ она не влезет из-за лишнего веса, надо делать снимок. На снимке ничего опасного не увидели, поэтому госпитализацию не предложили. Позднее 58-летней женщине стало гораздо хуже. Она вновь приехала в больницу. Как ни странно, на этот раз предложение сделать КТ поступило от медперсонала. "Делают и говорят, что там почти 100-процентное поражение лёгких и надо срочно в реанимацию. Нам всем родственникам до сих пор интересно, как это так — в понедельник она не влезала в КТ, а в среду вдруг влезла!" - рассказала дочь. При этом Галине Лебедевой заявили, что мест в больнице нет и предложили запереться в собственном кабинете (она врач-гинеколог). Когда родственники начали звонить на горячую линию по коронавирусу, "каким-то чудесным образом нашлось место в реанимации", ей дали кислород, а позднее увезли в краевую больницу в Красноярске, где у нее диагностировали COVID-19. Через несколько дней женщина умерла.

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 11 226 707 человек. Погибли 529 647 инфицированных, вылечились – 6 348 275.