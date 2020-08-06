Симоньян рассказала, что помогло бы избежать ареста россиян в Белоруссии

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6 августа 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Маргарита Симоньян. Фото: соцсети

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что избежать ареста россиян помог бы арест украинских журналистов в Москве в ответ на заключение под стражу на Украине Кирилла Вышинского.

«Если бы, когда арестовали Вышинского, в Москве в ответ арестовали парочку украинских журналистов, возможно, не было бы сейчас наших арестованных в Минске», – написала она в своем Telegram-канале.

Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) заподозрили руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в государственной измене.

Маргарита Симоньян назвала дело Михаила Ефремова «отвратнейшим фарсом».

Пушков прокомментировал решение Лукашенко пригласить генпрокуроров России и Украины.