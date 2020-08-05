Эксперт: если задержанных россиян выдадут Киеву, завтра Белоруссия может передать Украине и членов контактной группы

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5 августа 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

задержание россиян в Белоруссии, фото: кадр видео

Бывший вице-премьер и глава парламента ДНР Андрей Пургин отметил, что Белоруссия и раньше была закрыта для защитников ДНР и ЛНР. Лукашенко уже выдавал Украине ополченцев, оказавшихся на белорусской территории.

Пургин удивлен тому, что получившие паспорта РФ ополченцы оказались в Белоруссии, раньше "никто особо не рисковал". После ареста россиян от Лукашенко можно всего ждать, считает эксперт. Даже участники мирных переговоров из Донецка и Луганска уже не смогут ощущать себя в Минске в безопасности.

Пургин добавил, что по договоренности с Россией Александр Лукашенко не должен выдавать россиян Киеву, а по договору с Украиной – обязан. "Что он будет делать в этой ситуации, очень интересно", – считает глава парламента ДНР.

Пушков прокомментировал слова Лукашенко о боязни России потерять Белоруссию.