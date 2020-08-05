Глава Адыгеи принял отставку премьер-министра Александра Наролина
5 августа 2020, 08:42[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Глава кабмина Республики Адыгея Александр Наролин покинул свой пост. Отставку премьера Наролина 4 августа принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщает пресс-служба главы республики.
Александр Наролин, занимавший пост премьер-министра Адыгеи с 2017 года, покинул его по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Принимая отставку Александра Наролина, Мурат Кумпилов поблагодарил его за плодотворную работу на благо республики и пожелал успехов в дальнейшей трудовой деятельности. Глава республики также выразил уверенность в том, что положительный опыт, наработанный Наролиным за три года на посту главы кабмина, будет использован Кабинетом министров РА для реализацииновых проектов на благо республики и ее жителей.
Кто возглавит республиканский кабмин после ухода Наролина, пока не сообщается.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.