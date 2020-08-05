Глава Адыгеи принял отставку премьер-министра Александра Наролина

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5 августа 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Александр Наролин/ фото adygheya.ru

Глава кабмина Республики Адыгея Александр Наролин покинул свой пост. Отставку премьера Наролина 4 августа принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщает пресс-служба главы республики.

Александр Наролин, занимавший пост премьер-министра Адыгеи с 2017 года, покинул его по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Принимая отставку Александра Наролина, Мурат Кумпилов поблагодарил его за плодотворную работу на благо республики и пожелал успехов в дальнейшей трудовой деятельности. Глава республики также выразил уверенность в том, что положительный опыт, наработанный Наролиным за три года на посту главы кабмина, будет использован Кабинетом министров РА для реализацииновых проектов на благо республики и ее жителей.

Кто возглавит республиканский кабмин после ухода Наролина, пока не сообщается.