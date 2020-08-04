Жириновский допускает начало волнений в Белоруссии в случае победы Лукашенко

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4 августа 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключает варианта с началом волнений в Белоруссии сразу же после победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах.

Кроме этого, парламентарий допускает, что это может привести к отъезду Лукашенко из республики, потому что, по словам Жириновского, в Белоруссии смогут не согласиться с его победой на выборах.

«Обстановка обострится. Это может привести к тому, что ему придется, может быть, покинуть Белоруссию во избежание каких-то жертв. Кто-то из воинских частей или из полиции может отказаться подчиняться ему», – заявил Жириновский, напомнив, что «мы ничего не знали, как будут развиваться события 2014 года в Киеве, когда Янукович был вынужден бежать, а могли его убить.

Ранее Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.