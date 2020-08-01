Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов

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1 августа 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский, фото: Веленгурин Владимир/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на мероприятии, посвященном 50-летию его политической работы, призвал главу Белоруссии Александра Лукашенко поступить красиво и снять свою кандидатуру с участия в президентских выборах.

«Власть - это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь вы... и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», — посоветовал Жириновский.

Жириновский утверждает, что для Белоруссии самый лучший вариант — возвращение "к родным берегам" по примеру Крымского полуострова.

Накануне источник из администрации президента Лукашенко рассказал, что глава государства со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей. Это связано с осложнениями после коронавируса и повышенным давлением.

У белорусского президента Александра Лукашенко, возможно, обнаружили злокачественное новообразование.