Нарушения градостроительного законодательства обнаружили в Анапе

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3 августа 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На краевом совещании по вопросам градостроительного и земельного законодательства, прошедшем 3 августа, вице-губернатор Василий швец отчитался губернатору края Вениамину Кондратьеву о работе общественной комиссии по градостроительству в Анапе. По результатам двухнедельной проверки было выявлено 112 объектов с нарушениями установленного градостроительного законодательства. По словам Василия Швеца, их можно разделить на три группы: объекты, возведенные или оформленные по решению суда, объекты с нарушениями в разрешительной документации и самострой. Также отмечается, что больше половины судебных решений по выдаче разрешений на строительство не было обжаловано властями города.

Помимо прочего, комиссия отметила ряд распространенных нарушений при строительстве: отсутствие технических условий, нехватка ресурсов для своевременного возведения объектов, отсутствие парковок.

По итогам совещания Вениамин Кондратьев поручил Василию Швецу разработать предложения по исправлению сложившейся ситуации.

Отдельно поднимался вопрос о точечной застройке в столице Кубани. Так, рабочая группа отчиталась об итогах анализа застройки на улице Ипподромной. Проект предусматривал пять 24-этажных домов без социальных объектов. После вмешательства губернатора одно из разрешений на строительство было отозвано. На месте планируемого дома предполагается построить школу.

Напомним, как ранее писали "Аргументы недели Кубань", проверка застройки прибрежной линии в Анапе закончилась отставкой мэра Юрия Полякова. Позднее губернатор Кондратьев инициировал разбирательство по поводу точечной застройки в Краснодаре, после чего со своего поста ушел вице-мэр города Владислав Ставицкий, курировавший вопросы строительства.