Ушел в отставку замглавы Краснодара по строительству Владислав Ставицкий

Аргументы Недели → Общество

28 июля 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Владислав Ставицкий/ фото krd.ru

Губернатор Кубани раскритиковал чиновников краснодарской мэрии. Для одного из них дело обернулось отставкой

На совещании по генплану Краснодара губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить ему список чиновников из городской мэрии, «увлекшихся» выдачей разрешений на строительство высоток в Краснодаре.

– Все подписи, которые стоят на этих разрешениях на строительство в прошлом и позапрошлых годах из тех, кто продолжает работать в администрации, значит, пусть ищут себе новое место работы. Коллеги, так не пойдёт. Они на совещаниях сидят, мне кивают, одобряют, а потом все делают по-другому? Зачем мне эта группа саботажников? – цитирует губернатора Telegram-канал «Красная, 35».

Далее губернатор обратился к мэру столицы Кубани.

– Она вам нужна, эта группа, Евгений Алексеевич? Вы же не саботажник?, – сказал Кондратьев, добавив, что ему «важно понять, когда разрешение на строительство выдавалось». Он также спросил у главы города, ушёл ли с поста его заместитель, отвечавший за строительство.

Отставку своего заместителя по строительству Владислава Ставицкого подтвердил.

Ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что свой пост по собственному желанию покинул мэр Анапы Юрий Поляков. Он ушел в отставку после критики губернатором региона политики городских властей в области застройки курорта.