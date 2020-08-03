МИД России требует немедленного освобождения задержанных в Белоруссии россиян

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3 августа 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

МИД РФ, фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Посол Белоруссии Владимир Семашко сегодня посетил МИД РФ для беседы с замминистра Андреем Руденко. Обсуждалась ситуация с задержанными россиянами, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

«С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершённый под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», — указывается в заявлении. В МИДе РФ отметили, что Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы Белоруссии.

Россия настаивает на объективном расследовании обстоятельств задержания россиян, а также на скорейшем их освобождении.

Задержанные под Минском россияне назвали конечную цель поездки. Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что задержанные в республике 33 россиянина являются первыми из 180-200 человек, запланированных для заброски в страну с целью дестабилизации ситуации.