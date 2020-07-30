МИД РФ раскритиковал версию Минска о задержанных россиянах

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30 июля 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Здание МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

МИД России опубликовал на своем сайте комментарий на задержание в санатории под Минском 33 россиян, которых белорусские власти назвали бойцами ЧВК "Вагнер", прибывшими для дестабилизации обстановки.

"Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты", - говорится в комментарии российского МИД. Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение, говорится в заявлении. "В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины", – указывает МИД. Москва требует немедленного доступа консульских сотрудников к российским гражданам.

Задержанные в Белоруссии россияне остановились в санатории "Белорусочка" под Минском, так как опоздали на рейс , заявил ранее посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Граждане России направлялись в третью страну.